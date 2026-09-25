El equipo dirigido por Diego Placente buscará quedarse con la medalla de oro en la final de los Juegos Suramericanos. Argentina enfrentará a Paraguay desde las 15, en el estadio Marcelo Bielsa, en un encuentro que podrá verse por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play.

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La Albiceleste llega a la definición después de vencer 1-0 a Perú en las semifinales, gracias al gol de Santiago Espíndola en los minutos finales. Paraguay, por su parte, consiguió su boleto a la final tras imponerse también por 1-0, en su caso frente a Chile.

La final tendrá además el antecedente del partido disputado entre ambos durante la fase de grupos. En aquella oportunidad, Paraguay se impuso 2-1, en el único encuentro que Argentina perdió durante su recorrido en la competencia.

El seleccionado argentino terminó segundo en el Grupo B con cuatro puntos, producto de un triunfo ante Uruguay, un empate frente a Venezuela y la mencionada derrota ante Paraguay. Luego, en semifinales, superó a Perú para meterse entre los dos mejores del torneo.

Ahora, Argentina tendrá nuevamente a Paraguay enfrente, pero con una medalla de oro en juego. El equipo de Placente buscará cerrar su participación en Santa Fe 2026 con el título de campeón.

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