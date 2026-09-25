Argentina Sub-19 va por el oro ante Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos
La Selección Argentina Sub-19 enfrentará este viernes a Paraguay por la definición del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido será a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
El equipo dirigido por Diego Placente buscará quedarse con la medalla de oro en la final de los Juegos Suramericanos. Argentina enfrentará a Paraguay desde las 15, en el estadio Marcelo Bielsa, en un encuentro que podrá verse por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play.
La Albiceleste llega a la definición después de vencer 1-0 a Perú en las semifinales, gracias al gol de Santiago Espíndola en los minutos finales. Paraguay, por su parte, consiguió su boleto a la final tras imponerse también por 1-0, en su caso frente a Chile.
La final tendrá además el antecedente del partido disputado entre ambos durante la fase de grupos. En aquella oportunidad, Paraguay se impuso 2-1, en el único encuentro que Argentina perdió durante su recorrido en la competencia.
El seleccionado argentino terminó segundo en el Grupo B con cuatro puntos, producto de un triunfo ante Uruguay, un empate frente a Venezuela y la mencionada derrota ante Paraguay. Luego, en semifinales, superó a Perú para meterse entre los dos mejores del torneo.
Ahora, Argentina tendrá nuevamente a Paraguay enfrente, pero con una medalla de oro en juego. El equipo de Placente buscará cerrar su participación en Santa Fe 2026 con el título de campeón.