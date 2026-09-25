El caso que mantiene al Manchester City bajo investigación de la Premier League tuvo este viernes un nuevo capítulo. De acuerdo con la información publicada por The Athletic, el club fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con presuntos incumplimientos de las normas financieras de la competición.

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La investigación está vinculada con hechos ocurridos entre 2009 y 2018 y contempla acusaciones relacionadas con la presentación de información financiera, ingresos, gastos y determinados pagos a jugadores y entrenadores. La Premier League había remitido formalmente el caso a una comisión independiente en febrero de 2023.

Por el momento, no se estableció ninguna sanción. El City espera apelar el veredicto, por lo que el proceso todavía tendrá nuevas instancias antes de que exista una resolución definitiva.

Entre las posibles medidas contempladas por el reglamento de la Premier League para este tipo de procedimientos se encuentran multas, deducciones de puntos y otras sanciones deportivas. La eventual expulsión de la competencia y otras consecuencias deberán determinarse dentro del proceso correspondiente y no forman parte, por ahora, de una sanción confirmada.

El caso comenzó hace años y su resolución podría tener importantes consecuencias para el club, aunque todavía resta conocer el alcance de la sanción y el resultado de la eventual apelación.

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