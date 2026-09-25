La Primera División de la Liga Marplatense de Fútbol afrontará este sábado 26 de septiembre una nueva jornada del Torneo Clausura, con una fecha que puede resultar determinante en la pelea por la clasificación. A falta de pocas jornadas, la competencia tiene a Quilmes y Kimberley como los únicos equipos que todavía no conocieron la derrota.

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En la Zona A, Quilmes lidera con 16 puntos y un partido menos, seguido por River con 14 unidades en siete encuentros. Independiente, que también tiene dos partidos pendientes, y Argentinos del Sud, con 13 puntos, completan actualmente los cuatro primeros puestos.

La Zona B tiene como líder a Kimberley, que suma 19 puntos, mientras que Cadetes aparece segundo con 18 y es, además, el mejor segundo de las tres zonas. San José, con 14 unidades, y Racing, con 12, completan los puestos de clasificación.

Por su parte, en la Zona C, Atlético encabeza las posiciones con 15 puntos en seis partidos jugados. Once Unidos y El Cañón acumulan 13 unidades, mientras que Banfield suma 11 y ocupa el cuarto lugar.

Además, hay cuatro equipos que todavía no consiguieron ganar en el campeonato: Almagro Florida, General Mitre, Nación y El Siciliano. En el otro extremo, Quilmes y Kimberley mantienen sus campañas invictas y buscarán extender esa condición en una jornada que tendrá varios cruces importantes.

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La programación de Primera

La jornada de Primera comenzará a las 16, con los siguientes encuentros:

Alvarado vs. Talleres , en Alvarado.

, en Alvarado. Quilmes vs. Independiente , en Quilmes.

, en Quilmes. Almagro Florida vs. Libertad , en Almagro Florida.

, en Almagro Florida. River vs. Al Ver Verás , en River.

, en River. General Mitre vs. San José , en General Mitre.

, en General Mitre. Unión vs. Círculo Deportivo , en Libertad.

, en Libertad. San Isidro vs. Boca , en Boca.

, en Boca. Chapadmalal vs. Racing , en Chapadmalal.

, en Chapadmalal. Kimberley vs. Cadetes , en Kimberley.

, en Kimberley. General Urquiza vs. Once Unidos , en General Urquiza.

, en General Urquiza. El Cañón vs. Deportivo Norte , en Independiente.

, en Independiente. Banfield vs. Mar del Plata , en Banfield.

, en Banfield. Nación vs. Colegiales, en Nación.

Los partidos de Sexta se jugarán a las 12.30 y los de Quinta a las 14, como preliminares en las canchas donde habrá actividad de ambas categorías.

Una fecha que puede definir clasificaciones

Con la tabla cada vez más ajustada y varios equipos todavía con partidos pendientes, la octava jornada puede comenzar a marcar el panorama definitivo de la competencia. Tres de los cuatro equipos que avanzarán a los cuartos de final podrían quedar determinados al término de esta fecha, dependiendo de los resultados y de las posiciones en cada zona.

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Entre los partidos destacados aparece el duelo de la Zona B entre Kimberley y Cadetes, primero y segundo de la tabla, respectivamente. También será importante el cruce entre Quilmes e Independiente, dos equipos de la Zona A que atraviesan una situación particular por la cantidad de partidos pendientes.

La recta final del Clausura comienza a tomar forma y cada punto tendrá peso en la lucha por meterse entre los ocho equipos que seguirán en carrera por el título.