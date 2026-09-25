Peñarol tuvo un sólido debut en el Triangular Internacional de Belo Horizonte y venció 81-61 a Fluminense en el Arena UniBH. El equipo dirigido por Leandro Ramella dominó el encuentro desde el comienzo y consiguió una diferencia de 20 puntos al finalizar el partido.

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El conjunto marplatense tomó rápidamente el control y logró mantenerse al frente durante los cuatro períodos. Los parciales fueron 18-11, 34-25, 58-43 y 81-61, reflejando la superioridad de Peñarol a lo largo del encuentro.

Nicolás Chiaraviglio fue el máximo anotador del equipo con 17 puntos, además de aportar 4 robos y 2 rebotes. Luciano Guerra sumó 15 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Agustín Pérez Tapia completó una destacada actuación con 14 puntos y 3 asistencias.

Peñarol cerrará su participación en el triangular este viernes desde las 19, cuando se enfrente al local Minas Tenis Clube, en el partido que definirá al ganador del torneo.

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