Peñarol debutó con triunfo ante Fluminense en Brasil
El conjunto marplatense se impuso 81-61 en el Arena UniBH de Belo Horizonte y comenzó con una victoria su participación en el Triangular Internacional.
Peñarol tuvo un sólido debut en el Triangular Internacional de Belo Horizonte y venció 81-61 a Fluminense en el Arena UniBH. El equipo dirigido por Leandro Ramella dominó el encuentro desde el comienzo y consiguió una diferencia de 20 puntos al finalizar el partido.
El conjunto marplatense tomó rápidamente el control y logró mantenerse al frente durante los cuatro períodos. Los parciales fueron 18-11, 34-25, 58-43 y 81-61, reflejando la superioridad de Peñarol a lo largo del encuentro.
Nicolás Chiaraviglio fue el máximo anotador del equipo con 17 puntos, además de aportar 4 robos y 2 rebotes. Luciano Guerra sumó 15 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Agustín Pérez Tapia completó una destacada actuación con 14 puntos y 3 asistencias.
Peñarol cerrará su participación en el triangular este viernes desde las 19, cuando se enfrente al local Minas Tenis Clube, en el partido que definirá al ganador del torneo.