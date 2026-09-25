La Federación Argentina de Box (FAB) tendrá este sábado una noche cargada de acción, con una cartelera que contará con tres peleas por títulos internacionales y la presencia de destacados boxeadores.

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El combate principal tendrá como protagonista a Josué Agüero, quien se enfrentará a Braian Rodríguez por el título Gold superpluma de la AMB. El argentino buscará quedarse con uno de los cinturones más importantes de la jornada.

Además, Touba Niang se medirá con Leonardo Sánchez por el título Continental de las Américas welter de la AMB, en otro de los cruces destacados de la noche.

La tercera pelea por un cinturón tendrá como protagonista a Junior Narváes, quien enfrentará a Jonathan Cisneros por el título Continental de la AMB.

La velada reunirá a boxeadores de Argentina y Venezuela y ofrecerá una cartelera con tres títulos internacionales en disputa, en una noche que promete varios combates de alto nivel en la FAB.

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