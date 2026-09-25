Franco Colapinto largará 9° en el Gran Premio de Azerbaiyán luego de que Carlos Sainz fuera sancionado con cinco puestos por los comisarios. El piloto español había clasificado originalmente en la novena posición, pero deberá retroceder cinco lugares, lo que permite que el argentino avance una posición en la parrilla.

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De esta manera, Colapinto partirá desde la novena ubicación en el circuito callejero de Bakú, luego de haber conseguido superar la Q1 y finalizar 12° en esa primera tanda de clasificación.

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un cronograma diferente al habitual y se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 8:00 de Argentina. La carrera tendrá 51 vueltas sobre el trazado de Bakú.

Será una nueva oportunidad para Colapinto, que buscará aprovechar su posición de partida y avanzar durante la competencia.

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