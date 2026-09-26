El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tuvo un desenlace adverso para la escudería Alpine, luego de que un incidente en la reanudación de la carrera dejara fuera de competencia a sus dos monoplazas. El argentino Franco Colapinto impactó contra su compañero Pierre Gasly y el McLaren de Lando Norris en la primera curva tras la salida del auto de seguridad.

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Según se reconstruyó, Colapinto no logró reducir la velocidad a tiempo en el relanzamiento y terminó colisionando con Gasly, lo que derivó en un efecto en cadena que también involucró al británico Norris. Como consecuencia del choque, los tres pilotos debieron abandonar de manera inmediata.

El episodio truncó un fin de semana que se presentaba favorable para el piloto argentino, quien había mostrado un rendimiento competitivo en el circuito callejero de Bakú y había logrado avanzar posiciones en la grilla de salida tras una sanción aplicada a Carlos Sainz.

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