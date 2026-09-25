La Sub-19 no pudo desde los doce pasos y obtuvo la plateada
La Selección cayó por penales ante Paraguay en la definición de los Juegos Odesur y se quedó con la medalla de plata.
La selección argentina sub-19 fue superada en los penales por Paraguay y obtuvo la medalla plateada de los Juegos Sudamericanos 2026. Los dirigidos por Placente habían sido superados por la “albirroja” en el primer partido del grupo B y en la instancia final, no lograron tomarse revancha.
Argentina logró dominar gran parte del encuentro, pero no supo reflejar su superioridad en el marcador. Paraguay, por su parte, supo resistir en defensa y apuntó su juego a intentar aprovechar las jugadas de pelota parada.
Lo cierto, es que ningún equipo pudo adelantarse en los 90 minutos y tuvieron que definir la final por penales. Desde los doce pasos, Argentina convirtió sus primeros cuatro remates por intermedio de Esquivel, Domínguez, Pérez y Jainikoski, pero en el quinto, Olima no pudo convertir su disparo.
Por su parte la “albirroja” no desaprovechó la ventaja y con una tanda de penales sin errores, obtuvo la medalla dorada por segunda vez consecutiva.