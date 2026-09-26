Rosario Central se quedó con la Supercopa Internacional 2026 al derrotar 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro tuvo un comienzo favorable para el Pincha, que se puso en ventaja antes del primer minuto, pero el Canalla reaccionó y dio vuelta el marcador.

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Ángel Di María fue determinante en la remontada. El campeón del mundo convirtió un tiro libre de gran ejecución y luego marcó de penal sobre el cierre de la primera etapa, en una jugada que generó discusiones por la intervención arbitral.

La polémica se instaló alrededor de las decisiones de Darío Herrera, con Jorge Baliño a cargo del VAR. Las jugadas sancionadas durante el encuentro provocaron cuestionamientos y reavivaron la discusión sobre el uso de la tecnología en el fútbol argentino.

El partido también estuvo atravesado por la rivalidad entre ambos equipos, que arrastran diferencias desde la polémica por el reconocimiento de Rosario Central como campeón de la tabla anual de 2025. El antecedente incluyó el gesto de los futbolistas de Estudiantes, que recibieron de espaldas al plantel rosarino en un partido anterior.

Con la victoria, Rosario Central sumó un nuevo título a su historia y celebró la conquista junto a Ángel Di María como una de las figuras de la definición. Estudiantes, por su parte, se quedó sin la posibilidad de agregar otra copa a su palmarés en una final que terminó marcada tanto por el resultado como por las controversias arbitrales.

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