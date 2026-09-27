Alvarado empató 2-2 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo este domingo, por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal A. El encuentro se disputó en el estadio Salomón Boeseldín y dejó la serie abierta de cara a la revancha en Mar del Plata.

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El conjunto local comenzó mejor y se puso en ventaja a los 11 minutos a través de Eloy Roige, quien aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 1-0. Alvarado reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 19 minutos, Germán Cervera apareció de cabeza tras un tiro libre ejecutado por Santiago Gutiérrez y puso el 1-1.

El equipo marplatense logró dar vuelta el resultado antes del descanso y a los 35 minutos, Santiago Gutiérrez desvió un envío dentro del área y convirtió el 2-1 para Alvarado, que se fue al entretiempo en ventaja.

En el segundo tiempo, Defensores de Belgrano buscó la igualdad y consiguió el 2-2 a los 77 minutos, por intermedio de Bruno Latof, resultado que se mantuvo hasta el final, tal como refleja el marcador del encuentro.

Con este empate, Alvarado deberá definir la serie como local, la revancha se disputará el próximo domingo en el estadio José María Minella, donde quedará determinado cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales por el ascenso a la Primera Nacional. El “Torito” cuenta además con ventaja deportiva por haber terminado primero en su zona.

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