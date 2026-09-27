Alvarado y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo jugarán este domingo a las 15:30 la ida de los cuartos de final del Torneo Federal A 2026. El “torito” cuenta en esta llave con ventaja deportiva y en caso de terminar en empate en el marcador global, se clasificará a las semifinales.

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El equipo dirigido por Pablo Martel tuvo un rendimiento muy destacado a lo largo de toda la segunda etapa del torneo. Gracias a la consistencia en su juego y al punto conseguido tras igualar en el último partido contra Olimpo de Bahía Blanca, el club logró finalizar primero en la tabla de posiciones de la Zona B.

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El cuerpo arbitral del encuentro estará compuesta de la siguiente manera:

Árbitro principal: Leandro Andrés Sosa Abrile

Asistente 1: Emanuel José Serale

Asistente 2: Pablo Alberto Ramírez

Cuarto árbitro: Lucas Esteban Rodríguez Madonno

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