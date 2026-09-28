Alpine volvió a pronunciarse contra el abuso y el acoso en redes sociales luego del Gran Premio de Azerbaiyán, en medio de una serie de episodios que generaron fuertes cruces entre los protagonistas de la Fórmula 1.

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“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán”, señaló la escudería francesa en un comunicado publicado este domingo.

Alpine remarcó que los mensajes de odio no estuvieron dirigidos únicamente hacia uno de sus pilotos, sino también hacia miembros de la comunidad de la Fórmula 1, periodistas y rivales de otros equipos.

“Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, expresó el equipo.

Además, la escudería aclaró que su postura no está dirigida contra una determinada base de fanáticos. Por el contrario, sostuvo que se trata de una problemática que debe ser reconocida por todos los seguidores del deporte.

Alpine también manifestó su intención de trabajar junto con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos para encontrar herramientas que permitan combatir el abuso en internet y preservar la rivalidad deportiva dentro de los límites propios de la competencia.

“Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, concluyó el equipo.

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