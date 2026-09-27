El Xeneize estuvo dos goles abajo durante el segundo tiempo, pero reaccionó a tiempo y terminó quedándose con una clasificación agónica a las semis de la Copa Argentina. Enner Valencia fue la gran figura de la tarde al marcar los tres goles de Boca.

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El encuentro había comenzado con mucha intensidad y fue Racing el que consiguió ponerse en ventaja. A los 18 minutos del primer tiempo, Gastón Lodico sorprendió con un gol olímpico y abrió el marcador para la Academia. Boca intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa de Racing que logró sostener la ventaja hasta el descanso.

En el comienzo del complemento, Racing volvió a golpear y parecía encaminar el partido. A los dos minutos, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó una situación en el área y marcó el 2-0 para el equipo de Juan Pablo Vojvoda. Poco después, Boca movió el banco con los ingresos de Enner Valencia y Sebastián Villa, buscando cambiar el desarrollo del partido.

La reacción del Xeneize fue inmediata. A los 27 minutos, Valencia descontó y puso el 2-1, lo que le devolvió la esperanza al conjunto de Rodolfo Arruabarrena. Ocho minutos más tarde, el delantero ecuatoriano volvió a aparecer para marcar el empate y completar su doblete, en una remontada que cambió por completo el ánimo del partido.

Con el 2-2, Boca fue en busca de la victoria y Racing comenzó a replegarse. El conjunto azul y oro encontró espacios y, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, Valencia apareció nuevamente para marcar el tercer tanto de Boca. El ecuatoriano completó así una actuación determinante y convirtió los tres goles de su equipo en una remontada inolvidable.

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Con este triunfo, Boca se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y dejó eliminado a Racing después de un partido cargado de emociones. El Xeneize pasó de estar dos goles abajo a quedarse con la clasificación en apenas un tramo del segundo tiempo. La gran figura fue Enner Valencia, protagonista absoluto de una remontada que quedará como uno de los momentos destacados del torneo.

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