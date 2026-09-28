Lando Norris se comunicó con Franco Colapinto después del Gran Premio para disculparse por los comentarios que había realizado tras el incidente protagonizado por ambos pilotos.

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💥 RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



🔥 "HAY PILOTOS QUE NO MERECEN ESTAR EN F1"#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/lwfUIDEcel — Nachez (@Nachez98) September 26, 2026

El británico reconoció que sus declaraciones fueron producto de la tensión y las emociones del momento, aunque admitió que no debió expresarse de esa manera.

“Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho”, explicó Norris.

El piloto de McLaren también señaló que las emociones estaban a flor de piel, pero aclaró que eso no podía utilizarse como una justificación. “Sé que debería haberlo sabido y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa; estuvo mal de mi parte”, sostuvo.

Norris recordó además que él mismo cometió errores a lo largo de su trayectoria y destacó que equivocarse forma parte de competir al límite.

Finalmente, aseguró que la situación con Colapinto quedó solucionada y que ambos mantienen una buena relación: “Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados por volver a correr este fin de semana”.

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