Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto por sus dichos
El piloto de McLaren reconoció que sus comentarios posteriores al incidente no fueron apropiados y aseguró que ambos pudieron dejar atrás la situación.
Lando Norris se comunicó con Franco Colapinto después del Gran Premio para disculparse por los comentarios que había realizado tras el incidente protagonizado por ambos pilotos.
El británico reconoció que sus declaraciones fueron producto de la tensión y las emociones del momento, aunque admitió que no debió expresarse de esa manera.
“Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho”, explicó Norris.
El piloto de McLaren también señaló que las emociones estaban a flor de piel, pero aclaró que eso no podía utilizarse como una justificación. “Sé que debería haberlo sabido y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa; estuvo mal de mi parte”, sostuvo.
Norris recordó además que él mismo cometió errores a lo largo de su trayectoria y destacó que equivocarse forma parte de competir al límite.
Finalmente, aseguró que la situación con Colapinto quedó solucionada y que ambos mantienen una buena relación: “Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados por volver a correr este fin de semana”.