Quilmes continúa conformando su plantel para afrontar por primera vez la Liga Nacional Femenina 2026/27 y anunció la incorporación de Gisel Anahí Botta, ala-pívot nacida en Río Primero, Córdoba, en 1999.

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Botta comenzó a jugar al básquet a los 7 años en Bernardino Rivadavia y luego continuó su formación en Atenas. Más adelante pasó por General Paz Juniors y Ferro de Olavarría, hasta llegar a Instituto en 2022, donde disputó cuatro temporadas de la Liga Nacional Femenina.

La cordobesa también defendió las camisetas de Riachuelo y Unión Florida, equipo con el que tuvo participación en la Women's Basketball League Americas. Durante 2026 sumó además una experiencia internacional en Uruguay, donde jugó para Yale.

Su recorrido también incluye la Selección Argentina. Debutó con el seleccionado mayor en 2024 y fue campeona del Sudamericano disputado en Chile, además de integrar el proceso de clasificación al Mundial. En 2026 volvió a ser convocada a la preselección nacional.

Ahora, Botta tendrá un nuevo desafío en Mar del Plata: vestir la camiseta de Quilmes en la primera participación del club en la máxima categoría del básquet femenino argentino. La jugadora aportará experiencia, presencia en la pintura y recorrido internacional al equipo dirigido por Daiana Di Benedetto.

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