Círculo Deportivo salvó la categoría
El equipo de Nicanor Otamendi igualó 1-1 ante Sol de Mayo y se impuso 2-0 en los penales. Pedro Fernández fue la gran figura al atajar cuatro penales
Círculo Deportivo consiguió mantener su lugar en el Federal A luego de superar a Sol de Mayo en una definición cargada de dramatismo. El encuentro, disputado en el estadio El Fortín de Villa Mitre, terminó 1-1 durante los 90 minutos y se resolvió desde los doce pasos.
En la definición, el arquero Pedro Fernández se convirtió en la gran figura de la jornada: atajó los cuatro penales ejecutados por Sol de Mayo. Del otro lado, Jano Martínez y Francisco Grahl convirtieron para Círculo, que se impuso 2-0 y aseguró la permanencia.
El partido tuvo además una situación particular antes de llegar a los penales. Tras el empate en el tiempo reglamentario, el árbitro José Sandoval ordenó disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos. La decisión generó sorpresa debido a que, según lo establecido para esta definición, el empate al cabo de los 90 minutos debía resolverse directamente mediante penales.
Finalmente, Círculo pudo festejar una permanencia que tuvo a Fernández como protagonista absoluto. Sol de Mayo, en cambio, perdió la definición y descendió de categoría.
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