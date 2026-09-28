A falta de una jornada para finalizar la primera fase del Torneo Clausura “Cacho Méndez” – Copa “Carlos De Los Reyes”, ya hay dos equipos que tienen asegurada su clasificación directa a los octavos de final: Kimberley y Atlético Mar del Plata.

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Las dos plazas restantes todavía están en juego. Una será para el ganador de la Zona A, que llegará a la última fecha con todo por resolver.

River, Independiente y Quilmes quedaron separados por apenas un punto y todavía no hay un dueño definido para el primer lugar. El Cervecero, que había comenzado la jornada como líder, cayó 1-0 frente a Independiente, mientras que River aprovechó el resultado y pasó a comandar el grupo luego de imponerse 4-1 ante Al Ver Verás.

Con una sola fecha por delante, los tres equipos mantienen sus chances de quedarse con el liderazgo y conseguir el pase directo a los octavos de final.

El otro lugar quedará para el mejor segundo de las zonas, determinado por promedio. Actualmente, esa posición la ocupa Independiente. Por la diferencia de puntos existente, el equipo que termine segundo en la Zona C no podrá acceder a ese beneficio.

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De esta manera, los 24 equipos restantes deberán disputar los 16avos de final, instancia previa a los octavos, donde ya esperan Kimberley, Atlético Mar del Plata y los otros dos equipos que consigan avanzar directamente.