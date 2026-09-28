Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing Club luego de la eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. La Academia ganaba 2-0 en Rosario, pero terminó cayendo 3-2 con tres goles de Enner Valencia y quedó afuera del certamen.

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El entrenador cerró su ciclo después de 13 partidos, con un registro de cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. La caída ante Boca terminó de definir su salida, luego de un período en el que los resultados no acompañaron.

Chirola Romero toma el mando

Tras la salida de Vojvoda, Sebastián “Chirola” Romero, entrenador de la Reserva, quedará al frente del plantel profesional de manera interina. La intención es que conduzca al equipo durante el cierre del año, acompañado por Luciano Aued como ayudante.

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