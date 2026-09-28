Desde 2003, cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Hincha de River, una fecha elegida para recordar el nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, ocurrido en 1918.

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Labruna fue protagonista de algunas de las páginas más importantes de la historia del Millonario. Como futbolista se convirtió en el máximo goleador histórico de River, mientras que posteriormente también dejó su huella como entrenador.

A 108 años de su nacimiento, su figura continúa estrechamente ligada a la identidad riverplatense. Por eso, cada 28 de septiembre, los hinchas recuerdan su trayectoria, sus anécdotas y el legado que dejó en la institución.

“Nace Ángel Labruna, vive River”, una frase que resume el sentido de una jornada que año tras año vuelve a unir a los hinchas del Millonario alrededor de uno de sus grandes ídolos.

Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor.



¡FELIZ DÍA DEL HINCHA DE RIVER! 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/9fHd7TKGLj — River Plate (@RiverPlate) September 28, 2026

Un ídolo que marcó la historia del Millonario

Ángel Amadeo Labruna ocupa un lugar especial en la historia de River Plate. Fue jugador, goleador, campeón y entrenador, pero, por sobre todo, se convirtió en uno de los máximos símbolos de identidad del club.

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Como futbolista, defendió la camiseta del Millonario durante dos décadas y se transformó en el máximo goleador histórico de River, además de ser una de las figuras de “La Máquina”, el legendario equipo que brilló durante la década de 1940.

Su vínculo con River continuó después de su retiro. Como entrenador, protagonizó otro de los grandes momentos de la institución: en 1975 condujo al equipo a la conquista del campeonato argentino y puso fin a una espera de 18 años sin títulos locales.

Por su trayectoria y su identificación con el club, Labruna trascendió los números y los campeonatos. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia de River y a la pasión de sus hinchas, que cada 28 de septiembre recuerdan su nacimiento y celebran su legado.

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