Marcos Rojo tomó la decisión de buscar su salida de Racing para regresar a Estudiantes de La Plata, club en el que se formó como futbolista. El defensor le planteará este martes a Diego Milito la posibilidad de rescindir su contrato, que tiene tres meses más de vigencia, a cambio de un resarcimiento económico.

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La intención del futbolista es volver al Pincha para disputar las semifinales de la Copa Libertadores. Rojo habría decidido avanzar una vez finalizado el cruce de Racing ante Boca por la Copa Argentina, ya que considera cumplido su ciclo en la Academia.

Rojo surgió de las divisiones inferiores de Estudiantes y debutó en Primera en 2008. En enero de 2020 regresó al club a préstamo por seis meses, luego de su paso por el fútbol europeo. Su vuelta generó una gran expectativa y fue recibido por una multitud en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Sin embargo, su segundo ciclo fue muy corto. Después de sufrir un desgarro, pudo debutar el 17 de febrero de 2020 ante Defensa y Justicia, en la derrota 2-1 como local. Luego volvió a sufrir distintas lesiones y, con la suspensión de la competencia por la pandemia de COVID-19, apenas disputó un partido en aquel regreso.

En La Plata ya trabajan en la negociación con Racing y, además de las semifinales de la Libertadores, analizan la posibilidad de incorporar al defensor también para el Clausura, en caso de conseguir un cupo por la lesión de Gabriel Neves.

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La principal cuestión pendiente es alcanzar un acuerdo entre las partes por la rescisión. Si bien en Racing no descartan facilitar su salida, Diego Milito todavía no estaría convencido de desprenderse del defensor.

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