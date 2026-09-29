Quilmes continúa con su preparación de cara a la próxima temporada y este miércoles 30 de septiembre disputará un amistoso ante Racing de Chivilcoy en el Estadio José Martínez.

Ads

Las entradas tendrán un valor único de $15.000 y serán válidas para todo el estadio. La venta comenzó este lunes y continuará el martes de 16.30 a 19.30, mientras que el miércoles se podrán adquirir desde las 16.30.

El encuentro servirá como preparación para la nueva temporada de la competencia, que comenzará el jueves 15 de octubre con una doble cartelera y contará con 34 equipos divididos en dos conferencias. La fase regular se extenderá hasta fines de abril y todos los partidos podrán seguirse en vivo a través de Básquet Pass.

El último antecedente entre Quilmes y Racing se produjo el 6 de marzo, cuando el conjunto de Avellaneda se quedó con la victoria jugando como local. Ahora volverán a enfrentarse, esta vez en Mar del Plata, en un nuevo ensayo de preparación.

Ads

Ads