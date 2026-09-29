Belgrano confirmó oficialmente que su partido ante River, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y contará con público visitante.

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La parcialidad del Millonario tendrá a disposición 11.500 entradas, que estarán ubicadas exclusivamente en la Popular Willington. Desde el club cordobés informaron que próximamente se darán a conocer las modalidades de venta para los hinchas visitantes.

La decisión de trasladar el encuentro al Kempes fue tomada de manera excepcional para ampliar la cantidad de socios y socias que podrán acompañar al equipo. Además, Belgrano señaló que el cambio de escenario permitirá generar una recaudación extraordinaria para fortalecer las finanzas de la institución.

Los socios de Belgrano que tengan abono tendrán su lugar asegurado sin costo adicional, siempre que cuenten con el carnet físico y la cuota de octubre al día. Para quienes no tengan ubicación, ya se encuentran disponibles las distintas opciones para activar el carnet, con valores que van desde $20.000 hasta $50.000, según el sector y la categoría.

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