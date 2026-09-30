La Selección Argentina ya está en Córdoba para enfrentar este miércoles a Bolivia en un amistoso internacional. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, que tendrá un aforo reducido al 50% por una sanción de FIFA.

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Sin Lionel Messi en esta convocatoria, Lionel Scaloni aprovechará el partido para probar alternativas y darle minutos a distintos futbolistas. Además, Tobías Andrada fue desafectado por una lesión y continuará su recuperación en River.

El equipo que prepara Scaloni tendría a Emiliano Martínez; Juan Ignacio Sforza, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nico Paz y Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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