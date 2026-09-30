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La Selección Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba
La Albiceleste se mide este miércoles desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un amistoso que marcará el inicio de una nueva etapa tras el Mundial.
La Selección Argentina ya está en Córdoba para enfrentar este miércoles a Bolivia en un amistoso internacional. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, que tendrá un aforo reducido al 50% por una sanción de FIFA.
Sin Lionel Messi en esta convocatoria, Lionel Scaloni aprovechará el partido para probar alternativas y darle minutos a distintos futbolistas. Además, Tobías Andrada fue desafectado por una lesión y continuará su recuperación en River.
El equipo que prepara Scaloni tendría a Emiliano Martínez; Juan Ignacio Sforza, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nico Paz y Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.