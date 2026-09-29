Los Pumas ya tienen confirmados sus primeros dos partidos del Rugby Championship 2027, que marcarán el comienzo de una temporada especial para el rugby internacional.

Ads

El equipo argentino enfrentará a Australia el sábado 10 de julio en el Allianz Stadium de Sydney, mientras que el segundo encuentro será el sábado 17 de julio en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville.

La serie ante los Wallabies marcará el regreso del Rugby Championship en su formato tradicional, luego de que el certamen no se disputara durante 2026. Además, la competencia tendrá lugar en un año especial, ya que Australia será sede del Mundial de Rugby 2027.

Por el momento, esos son los dos partidos de Los Pumas que tienen fecha y sede confirmadas oficialmente. El resto del calendario deberá completarse con las próximas definiciones.

Ads

Ads