Peñarol hará su debut oficial en la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet este miércoles 30 de septiembre, cuando reciba a Gimnasia de Comodoro desde las 20.30 en el Polideportivo Islas Malvinas.

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El encuentro marcará el inicio de la temporada 2026/27 para el conjunto marplatense, que buscará comenzar el campeonato con una victoria ante su público.

Los socios con abono de cancha ingresarán sin cargo al sector correspondiente. Para los no socios, las entradas tienen un valor de $35.000 para la Popular y $50.000 para la Rebatible. Los menores de hasta 3 años ingresarán sin cargo al sector habilitado.

Las localidades se pueden adquirir a través de las plataformas digitales de socios y Básquet ID, además de la venta presencial en la Secretaría del club y en la boletería del Polideportivo.

El encuentro tendrá como árbitros a Oscar Britez, Maxi Cáceres y Emanuel Gustavo Sánchez.

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La temporada 2026/27 contará con 34 equipos divididos en dos conferencias, con el mismo formato de competencia utilizado durante la temporada anterior. La fase regular se extenderá hasta fines de abril y todos los partidos podrán verse en vivo a través de Básquet Pass.

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