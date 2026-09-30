Paulo Dybala y Nahuel Molina no formarán parte del partido de la Selección Argentina ante Benín, que tendrá lugar el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y será el último encuentro de Lionel Messi en el país con la camiseta albiceleste.

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La Roma comunicó oficialmente que decidió no liberar a ambos futbolistas por “razones deportivas y logísticas, vinculadas a la duración del viaje intercontinental y la proximidad de los compromisos oficiales”.

El club italiano destacó además la importancia del encuentro para Dybala y Molina, debido a su vínculo con Messi y al papel que tuvieron en la conquista del Mundial de Qatar 2022. Al mismo tiempo, expresó su respeto por el capitán argentino y le deseó una jornada especial junto a la Selección y la AFA.

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