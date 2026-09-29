La Premier League confirmó que una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de incumplir sus normas financieras durante nueve temporadas (2009/2010 y 2017/2018)

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El órgano también validó tres de las cuatro acusaciones relativas a la falta de cooperación del club durante la investigación. La definición de las sanciones quedará para una audiencia posterior y el equipo inglés aún tiene tiempo de apelar hasta el viernes 2 de octubre, pero la entidad calificó el fallo como “el más importante de la historia”.

La resolución señala que el club utilizó contratos comerciales que no reflejaban los acuerdos reales con patrocinadores y terceros. Donde, según la liga, esos mecanismos permitieron elevar de forma artificial los ingresos declarados y reducir los gastos operativos que figuraban en sus balances.

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, sostuvo que el dictamen establece los hechos de lo sucedido en el club durante el período investigado y respaldó la decisión de avanzar con el expediente disciplinario.

La investigación comenzó en diciembre de 2018. La Premier League presentó formalmente su denuncia en febrero de 2023 y la audiencia ante la comisión independiente se extendió durante más de 40 días, hasta diciembre de 2024. La decisión llegó después de un proceso que incluyó miles de páginas de transcripciones y presentaciones de las partes.

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Posteriormente, una nueva audiencia de la Comisión Independiente definirá la pena, que asoma contundente. El conjunto ciudadano puede recibir penas que van desde multas económicas, a descuento de puntos, o algo mucho peor, como puede ser el descenso y hasta la expulsión de la liga.

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