Murió Diogo Jota, figura del Liverpool y la selección de Portugal, en un accidente en España
En el siniestro también falleció su hermano, André Silva, también futbolista profesional.
En el siniestro también falleció su hermano, André Silva, también futbolista profesional.
Este domingo, en el Etihad Stadium, los "Ciudadanos" ganaron desde el vestuario y con la victoria se consagraron en la Primera División de Inglaterra por cuarta vez consecutiva, una marca que nadie había logrado.
El Wolverhampton Wanderers presentó una propuesta para que se trate en una asamblea general.
A pesar de iniciar en desventaja, los "Villanos" se impusieron 3-1 sobre Bournemouth y escalaron al cuarto puesto de la Premier League, a seis puntos de Tottenham.
West Bromwich, que marcha como escolta del equipo del Loco, cayó por 2-1 como visitante contra el Huddersfield. Con este resultado, el Leeds sacó el boleto a la máxima categoría.