Franco Colapinto se prepara para un desafío inédito en su carrera en la Fórmula 1. El argentino llegará al Gran Premio de Bahréin, que excepcionalmente se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, después de un viaje de casi 15.000 kilómetros en apenas 72 horas y un importante cambio horario.

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Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, donde sufrió un accidente y recibió una sanción de cinco puestos en la grilla, Colapinto viajó a la fábrica de Alpine en Enstone para trabajar en el simulador. El propio piloto contó que llegó a las instalaciones cerca de las cinco de la mañana junto a sus ingenieros como parte de la preparación para la competencia.

“Volé como estaba planeado y fue bastante único, ya que como parte de la adaptación estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto con mis ingenieros”, explicó Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine.

La próxima carrera también representará un desafío deportivo, ya que será la primera vez que Colapinto compita profesionalmente en Sepang. El circuito no forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2017.

“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1”, señaló el argentino.

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A la exigencia de conocer un trazado nuevo se suma el fuerte cambio de horario y el poco margen de recuperación entre los distintos traslados. Además, Colapinto deberá remontar cinco posiciones en la largada como consecuencia de la penalización recibida en Azerbaiyán.

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