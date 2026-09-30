Santa Fe volverá a recibir una competencia internacional luego de los Juegos Suramericanos. El estadio Multipropósito “Invencible Santa Fe” será escenario de la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal Zona Sur, que se disputará del 14 al 18 de octubre.

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Argentina compartirá la zona con Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El torneo se disputará bajo el formato de todos contra todos y los puntos obtenidos por las selecciones Mayor y Sub 20 se acumularán en una única tabla de posiciones.

La Selección Argentina debutará el miércoles 14 de octubre ante Chile, con la Sub 20 desde las 18.15 y el equipo Mayor a partir de las 20.30. Luego enfrentará a Bolivia el jueves 15, tendrá jornada libre el viernes 16, jugará ante Uruguay el sábado 17 y cerrará frente a Paraguay el domingo 18.

La competencia es organizada por CONMEBOL y las asociaciones participantes como parte del desarrollo del futsal en Sudamérica.