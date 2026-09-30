Peñarol recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia desde las 20.30, en el Polideportivo Islas Malvinas, por nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

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El encuentro será el número 129 entre ambos equipos, que hasta el momento se enfrentaron en 128 oportunidades, con 66 victorias para el conjunto marplatense y 62 para el equipo patagónico. El partido podrá verse por Básquet Pass.

El Milrayitas buscará comenzar la temporada con un triunfo ante el vigente campeón, que llega luego de imponerse 92-74 ante Lanús en su debut. Peñarol, por su parte, renovó parte de su plantel con las incorporaciones de Sebastián Vega, Franco Giorgetti, Selem Safar y Andrés Jaime, además del regreso de Ignacio Bednarek.

El equipo marplatense acumula, además, tres victorias consecutivas como local frente a Gimnasia. Selem Safar es duda para el encuentro, mientras que el conjunto visitante cuenta con todos sus jugadores disponibles.

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