La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC sancionó a Marco Dianda luego de sus declaraciones tras abandonar la final de la octava fecha de TC Pick Up, disputada en Balcarce.

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El joven piloto de 18 años había quedado involucrado en un choque en cadena luego de un despiste de Diego De Carlo, que tampoco pudo ser evitado por Tomás Abdala. Tras el incidente, Dianda expresó su enojo ante el micrófono de la transmisión oficial y lanzó una fuerte frase contra la organización de la competencia.

Posteriormente, el piloto se retractó de sus dichos. Sin embargo, la ACTC resolvió sancionarlo con una multa de $10.000.000 por “declaraciones inapropiadas, afectando a pilotos y autoridades del ente fiscalizador”. Además, deberá largar desde la última posición en la próxima final de TC Pick Up en la que participe.