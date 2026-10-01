La Selección Argentina comenzó la fecha FIFA con una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia, en Córdoba. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y el “Flaco” López marcaron los goles de la Albiceleste, que presentó varias caras nuevas en el inicio de esta etapa.

Ads

#SelecciónMayor ¿Hacemos cuatro en uno? 4️⃣☝️



🗣️ Para que sea más cómodo, acá te dejamos en una misma publicación todos los goles de la noche



⚽️ #Argentina 🇦🇷 4 🆚 Bolivia 🇧🇴 0



✍️ Autores de las firmas: Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López pic.twitter.com/gFUGOqDUat — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 1, 2026

El encuentro también estuvo marcado por los estrenos de Román Vega, Santiago Simón, Equi Fernández, Valentín Gómez y Leonel Flores con la Selección Mayor. Este último protagonizó un particular recorrido: apenas 76 días después de haber debutado en Primera División con Boca Juniors, el 16 de julio frente a Sarmiento por la Copa Argentina, tuvo su primera aparición con la camiseta argentina.

Romero y Dibu Martínez fueron los capitanes durante el encuentro y Argentina cerró su presentación con una goleada. El próximo desafío será el sábado 3 de octubre, cuando enfrente a Burkina Faso en el estadio Monumental.

Donde todo empezó hace 10 años. Nunca me hubiese imaginado que algún día iba a volver a casa con la camiseta de mi Selección y siendo capitán.

Felicidad, emoción y un orgullo enorme. ❤️🇦🇷

Y todavía queda mucho por delante @Argentina

Gracias por todo el cariño Córdoba pic.twitter.com/zMHTe2dRyz — Cuti Romero (@CutiRomero2) October 1, 2026

Ads

Ads