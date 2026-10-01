Argentina goleó a Bolivia y comenzó una nueva etapa
La Selección Argentina se impuso 4-0 ante Bolivia en Córdoba, en el inicio de la nueva fecha FIFA
La Selección Argentina comenzó la fecha FIFA con una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia, en Córdoba. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y el “Flaco” López marcaron los goles de la Albiceleste, que presentó varias caras nuevas en el inicio de esta etapa.
El encuentro también estuvo marcado por los estrenos de Román Vega, Santiago Simón, Equi Fernández, Valentín Gómez y Leonel Flores con la Selección Mayor. Este último protagonizó un particular recorrido: apenas 76 días después de haber debutado en Primera División con Boca Juniors, el 16 de julio frente a Sarmiento por la Copa Argentina, tuvo su primera aparición con la camiseta argentina.
Romero y Dibu Martínez fueron los capitanes durante el encuentro y Argentina cerró su presentación con una goleada. El próximo desafío será el sábado 3 de octubre, cuando enfrente a Burkina Faso en el estadio Monumental.