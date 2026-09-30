En el marco de su última vez con la camiseta de la Selección Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) nombró a Lionel Messi como Doctor Honoris, donde en un comunicado señalan la trayectoria del argentino como “ejemplo de excelencia”. La distinción será entregada el martes 6 de octubre antes del partido frente a Benín.

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La decisión de entregar el máximo titulo honorifico a Messi, fue tomada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Donde en un comunicado estos destacan que "su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

En el mismo comunicado señalan los logros del jugador argentino conseguidos bajo el manto de la Selección Argentina. En este sentido el rector de la UBA, Ricardo Gelpi comentó: “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”.

“Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, agregó.

Por su parte, el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, señaló que el rosarino “supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.

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"Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, concluyó Yacobitti.

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