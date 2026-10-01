Peñarol comenzó con el pie derecho su participación en la Liga Nacional 2026/27. En el Polideportivo Islas Malvinas, el conjunto marplatense venció por 62-57 a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, vigente campeón de la competencia, y celebró en su debut. Además, el triunfo le permitió iniciar con una victoria su 40ª temporada consecutiva en la máxima categoría del básquet argentino.

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El equipo dirigido por Leandro Ramella tuvo un buen comienzo y se quedó con el primer cuarto por 17-14. En el segundo parcial el ritmo y el goleo disminuyeron, y Gimnasia consiguió pasar al frente. Sin embargo, Peñarol reaccionó en el cierre y llegó al entretiempo con una mínima ventaja de 30-29.

La paridad continuó durante el tercer período, en un partido marcado por los bajos porcentajes de efectividad. Peñarol logró hacerse fuerte en defensa sobre el final del cuarto y, con un parcial de 14-6, consiguió sacar una diferencia importante para ingresar al último tramo arriba por 44-35.

Gimnasia intentó reaccionar en el comienzo del cuarto período y aprovechó algunos minutos en los que Peñarol no pudo encontrar efectividad desde el perímetro. El Milrayitas llegó a tener un registro de 1 de 19 en triples, hasta que Andrés Jaime rompió la sequía con un lanzamiento de tres puntos a falta de cuatro minutos, que dejó el marcador 55-49.

La visita volvió a ponerse a tres puntos, pero Peñarol respondió desde la defensa y logró controlar los últimos minutos. Dos tiros libres convertidos por Iván Basualdo en el cierre terminaron de sentenciar el encuentro y aseguraron el 62-57 definitivo.

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Pérez Tapia fue el máximo anotador del conjunto marplatense con 16 puntos y 4 rebotes, mientras que Jaime completó una destacada actuación con 12 tantos y 8 asistencias. Así, Peñarol comenzó su camino en la nueva temporada con un triunfo ante el vigente campeón.

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