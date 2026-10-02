La Confederación Argentina de Básquet confirmó que el seleccionado nacional será local ante Bahamas y Canadá en el Espacio DAM de Zárate, en el marco de la Quinta Ventana de los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo de Qatar 2027. Los encuentros se disputarán el jueves 26 y el domingo 29, respectivamente.

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La elección de la sede responde a cuestiones logísticas, con el objetivo de optimizar la preparación del plantel y facilitar los arribos y partidas del país. El Espacio DAM viene de ser escenario de la consagración del seleccionado femenino en el Clasificatorio FIBA para la AmeriCup 2027, con una importante presencia de público.

Argentina llega a esta instancia con un récord de 6 victorias y 2 derrotas, por detrás de Canadá, que marcha invicto con 8-0, y Uruguay, que también acumula 6-2 pero tiene ventaja en la diferencia de puntos del partido entre ambos. Bahamas suma 4-4, mientras que Puerto Rico y Panamá registran 2-6. Los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto clasificarán al Mundial de Qatar 2027.

La venta de entradas será anunciada en las próximas semanas y se realizará exclusivamente a través de Básquet ID.

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