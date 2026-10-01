Francisco Cerúndolo consiguió una importante victoria en el ATP 500 de Beijing y avanzó a los octavos de final tras remontar ante Botic van de Zandschulp. El argentino perdió el primer set por 7-5, pero reaccionó a tiempo y se quedó con los dos parciales siguientes por 6-4 y 6-3, en un partido que se extendió durante casi tres horas.

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Con este triunfo, Cerúndolo se convirtió en el único tenista argentino que continúa en competencia en el certamen chino. En la próxima ronda se enfrentará al ganador del partido entre el kazajo Alexander Bublik y el checo Jakub Mensik.

La jornada también dejó las eliminaciones de Sebastián Báez y Mariano Navone. Báez cayó ante el local Juncheng Shang, invitado al torneo y ubicado en el puesto 250 del ranking, por 5-7, 6-3 y 7-5. Navone, por su parte, perdió frente al australiano Alex de Miñaur, número 10 del mundo, por 7-6 y 6-2.

En Tokio, Tomás Martín Etcheverry también quedó eliminado en singles tras perder ante el griego Stefanos Tsitsipas por 4-6, 6-3 y 6-4. Además, junto al italiano Luciano Darderi, se despidió del cuadro de dobles luego de caer ante los japoneses Rei Hijikata y Yuta Uesugi por 4-6, 7-5 y 12-10.

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