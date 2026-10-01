Ecuador no pudo conseguir su primera victoria bajo la conducción de Marcelo Gallardo y terminó cayendo ante Japón en la definición por penales. En el Estadio Internacional de Yokohama, ambos seleccionados igualaron sin goles durante los 90 minutos y debieron recurrir a los doce pasos para definir al finalista de la Copa Kirin.

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El equipo ecuatoriano tuvo un partido complicado, principalmente durante el segundo tiempo, en el que le costó encontrar claridad para generar peligro en el área japonesa. Los dirigidos por Gallardo no lograron quebrar el cero y, pese a mantener el arco en cero durante el tiempo reglamentario, tampoco pudieron imponerse en la definición.

El arquero de Huracan, Hernán Galíndez fue titular en el arco de Ecuador y tuvo participación en los penales, estuvo cerca de contener alguno de los remates, pero Japón terminó imponiéndose y consiguió el pasaje a la final del certamen. En el conjunto ecuatoriano también se produjo el regreso de Jeremy Sarmiento, una de las novedades de esta fecha FIFA.

⛔️🇪🇨 LA SELECCIÓN ECUATORIANA DE MARCELO GALLARDO CAYÓ POR PENALES EN UN AMISTOSO VS JAPÓN. pic.twitter.com/4MkDbC6Qyj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 1, 2026

De esta manera, Gallardo sumó su segunda presentación al frente de Ecuador después del debut con derrota por 3-0 ante Corea del Sur. Ahora, la selección deberá afrontar un último compromiso en esta fecha FIFA: enfrentará a Panamá el próximo lunes 5 de octubre, por el tercer puesto de la Copa Kirin.

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