Franco Colapinto ya está en el paddock de Sepang para comenzar a preparar el Gran Premio de Malasia y habló sobre el incidente que protagonizó en Azerbaiyán, que generó críticas de Lando Norris luego de la carrera. “El error fue algo muy simple y las consecuencias fueron muy grandes”, reconoció el argentino.

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Sobre los dichos del piloto de McLaren, Colapinto aseguró que le sorprendieron, aunque remarcó que el tema quedó atrás después de que ambos se pidieran disculpas. “Lando se pasó tres pueblos, jaja. Son cosas que hay que evitar… nos pedimos disculpas y todo bien”, expresó. Además, contó que ambos habían tenido una buena relación en 2024, pero que con el tiempo tomaron distancia.

El piloto de Alpine también se refirió a los ataques que recibió en redes sociales y sostuvo: “Creo que siempre se apunta a los argentinos”. En ese sentido, destacó el respaldo que recibió de otros pilotos, entre ellos Max Verstappen y George Russell.

Starting the weekend off well (hot) 😎🇲🇾 pic.twitter.com/iXkI9vAGsL — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 1, 2026

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