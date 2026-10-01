El conjunto marplatense recibirá este domingo desde las 15.30 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el estadio José María Minella, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Federal A. La serie está abierta luego del empate 2-2 conseguido por Alvarado como visitante.

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La terna arbitral para el encuentro ya fue confirmada y estará encabezada por Fernando Omar Marcos, de la Liga de Bahía Blanca. Los asistentes serán Emiliano Nicolás Bustos, de la Liga de Río Colorado, y Felipe Zonco, de la Liga de Coronel Dorrego, mientras que Kevin Nicolás Bustos, también de Coronel Dorrego, será el cuarto árbitro.

Alvarado cuenta con ventaja deportiva, por lo que un nuevo empate en el Minella le permitirá avanzar a las semifinales por el primer ascenso a la Primera Nacional. Defensores de Villa Ramallo, en cambio, deberá ganar para quedarse con la serie.

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