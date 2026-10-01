La Selección Argentina Femenina viajará el lunes 5 de octubre rumbo a Porto Alegre, donde comenzará la preparación para el primer encuentro. El debut será el sábado 10, desde las 16.30, frente a Brasil en el estadio Beira Rio. Durante los días previos, el plantel realizará entrenamientos el lunes por la tarde y de martes a viernes por la mañana.

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Luego del primer amistoso, la delegación entrenará el domingo 11 en Porto Alegre y viajará por la tarde hacia Recife. Allí continuará con los trabajos el lunes 12, antes de afrontar el segundo compromiso ante Brasil, el martes 13 desde las 20.30, en el Arena Pernambuco.

Para Ochoa, la convocatoria representa un nuevo paso en una carrera que comenzó en el fútbol marplatense y que desde 2024 continúa en Independiente de Avellaneda. La presencia de la futbolista formada en Cadetes de San Martín vuelve a poner a Mar del Plata en el mapa del fútbol femenino nacional.

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