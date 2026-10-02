La jornada mantendrá sus horarios habituales: Sexta División desde las 12.30, Quinta a las 14 y Primera División a las 16. Además Almagro Florida y Unión no presentan Sexta División.

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Con Kimberley y Atlético Mar del Plata ya asegurados en los Octavos de Final, todavía quedan dos lugares por definir para completar los equipos que saltearán una instancia. Uno de ellos será para el puntero de la Zona A, que se definirá entre River, Independiente y Quilmes. El otro lugar corresponderá al mejor segundo por promedio, posición que actualmente ocupa Independiente. Por la diferencia de puntos, el segundo de la Zona C no podrá acceder a esa plaza.

Así, la Fecha 9 será determinante para conocer cómo quedará conformada la tabla y cuáles serán los equipos que tendrán el beneficio de avanzar directamente a los Octavos de Final, mientras que los restantes 24 equipos jugarán dieciseisavos de final.

Todos los partidos de Primera:

Al Ver Verás vs. Almagro Florida — Árbitros: Luxen, Bravo y Ordóñez.

— Árbitros: Luxen, Bravo y Ordóñez. Libertad vs. Quilmes — Árbitros: Romero, Cajal y Arrendazzi.

— Árbitros: Romero, Cajal y Arrendazzi. Independiente vs. Alvarado — Árbitros: Rojas, Baquero y Brizuela.

— Árbitros: Rojas, Baquero y Brizuela. Talleres vs. Argentinos del Sud — Árbitros: Correa, Chávez y Oliver.

— Árbitros: Correa, Chávez y Oliver. San José vs. Kimberley — Árbitros: Funes, López y Ferreyra.

— Árbitros: Funes, López y Ferreyra. Cadetes vs. Chapadmalal — Árbitros: Cingolani, Montero y Melga.

— Árbitros: Cingolani, Montero y Melga. Racing vs. San Isidro — Árbitros: Mustafá, Rua y Costanzo.

— Árbitros: Mustafá, Rua y Costanzo. Boca vs. Unión — Árbitros: Iza, Ghiglione y Arrabit.

— Árbitros: Iza, Ghiglione y Arrabit. Círculo vs. General Mitre — Árbitros: Mella, Scuffi y Núñez.

— Árbitros: Mella, Scuffi y Núñez. El Siciliano vs. Banfield — Árbitros: Llona, Foschi y Agudo.

— Árbitros: Llona, Foschi y Agudo. Atlético Mar del Plata vs. El Cañón — Árbitros: Millas, Chabert y García.

— Árbitros: Millas, Chabert y García. Deportivo Norte vs. General Urquiza — Árbitros: Abboud, Spognardi y Vega.

— Árbitros: Abboud, Spognardi y Vega. Once Unidos vs. San Lorenzo — Árbitros: Miranda, G. Martínez y Zagaglia.

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