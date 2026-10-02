La Municipalidad de General Pueyrredon reconoció a los 34 deportistas marplatenses que integraron la delegación argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde alcanzaron 24 medallas: 5 de oro, 11 de plata y 8 de bronce.

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El reconocimiento estuvo encabezado por el intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, junto al presidente del EMTURyC, Diego Juárez, y el presidente del EMDER, Sebastián D'Andrea. Las autoridades destacaron el esfuerzo y la dedicación de los deportistas, así como su representación de Mar del Plata y del país en una competencia de jerarquía continental.

Los Juegos Suramericanos se desarrollaron entre el 12 y el 26 de septiembre y reunieron a deportistas de 15 países. Argentina finalizó en el segundo puesto del medallero general, con el aporte de los representantes marplatenses.

Los atletas de la ciudad participaron en disciplinas individuales y por equipos, entre ellas clavados, taekwondo, tiro con arco, skateboarding, triatlón, squash, remo, remo coastal, patinaje de velocidad, surf, stand up paddle, atletismo, natación, aguas abiertas, natación artística, polo acuático, vóleibol y vóleibol playa.

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Los deportistas reconocidos fueron Auka Sosa, en clavados; María Julia Sepúlveda, en taekwondo; Mario Damián Jajarabilla, en tiro con arco; Matías Dell Olio, en skateboarding; Tiago Muñoz, en triatlón; Leandro Romiglio y María Antonella Falcione, en squash; María Guadalupe Salas, en remo; Clara Galfré, Santiago Ferrer Ferrero y Agustín Matías Scenna, en remo coastal; Micaela Siri, Tobías Iván González y Ken Kuwada, en patinaje de velocidad.

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También participaron Thiago Passeri Pezzati, Francisco Surfiel Gil Lo Prete, Isabella Assmann y Emiliano Tabaré, en surf; Alma Coletta Spada, en stand up paddle; Micaela Levaggi, Diego Lacamoire, Belén Casetta, Agustín Carril, Franco Peidón, Tomás Olivera y Eva Sofía Luna, en atletismo.

La delegación marplatense se completó con Guido Alejandro Buscaglia y Catalina Dos Santos, en natación; Matías Chaillou, en natación; Franco Ivo Cassini, en aguas abiertas; Morena Basso, en natación artística; Octavio Lisandro Salas, en polo acuático; Morena Chiappero, en vóleibol; y María Belén Enríquez, en vóleibol playa.

Además, Mar del Plata fue una de las subsedes de los Juegos Suramericanos. En Playa Grande se desarrollaron las competencias de surf, lo que permitió que vecinos y turistas presenciaran parte de la competencia internacional.

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Desde el Municipio señalaron que la participación en una amplia variedad de disciplinas refleja el desarrollo deportivo de la ciudad y el trabajo sostenido de clubes, entrenadores, familias e instituciones deportivas. El reconocimiento también puso en valor la participación de los deportistas más allá de los resultados obtenidos, destacando su disciplina y dedicación como referentes para las niñas, niños y jóvenes que practican distintas disciplinas en el Partido de General Pueyrredon.