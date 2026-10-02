Las semifinales de la Copa Argentina 2026 ya tienen sus cruces definidos. Por un lado, Banfield enfrentará a Boca Juniors, mientras que por el otro Atlético Tucumán se medirá con Platense, que consiguió su histórica clasificación tras derrotar a Estudiantes en Florencio Varela.

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El Calamar se impuso con un gol de Lencina sobre el final del encuentro y logró avanzar por primera vez en su historia a las semifinales del certamen. Ahora buscará un lugar en la definición ante Atlético Tucumán.

Con la eliminación de Estudiantes, Boca quedó como el único equipo argentino que continúa en carrera en las cuatro competencias que disputa durante este segundo semestre: Torneo Clausura, Tabla Anual, Copa Sudamericana y Copa Argentina. El Xeneize se encuentra quinto en el Clausura, tercero en la Tabla Anual y es semifinalista tanto de la Sudamericana como de la Copa Argentina.

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