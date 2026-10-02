La ACTC visitó a Lionel Scaloni en el predio de la AFA, en Ezeiza, y le hizo un regalo especial: un buzo ignífugo inspirado en la camiseta que el actual entrenador de la Selección Argentina utilizó en el Mundial Sub-20 de Malasia 1997, cuando integraba el seleccionado juvenil.

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El obsequio fue entregado por Juan Bautista De Benedictis, piloto de Turismo Carretera, quien estuvo acompañado por su padre, Juan Antonio “Johnny” De Benedictis, histórico protagonista de la categoría. Durante el encuentro, Scaloni también pudo conocer personalmente a “Johnny”, por quien siempre manifestó una especial admiración debido a su fanatismo por el automovilismo.

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