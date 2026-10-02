Lionel Messi sumó un nuevo club a su creciente proyecto deportivo. El rosarino adquirió el CD Eldense, institución fundada en 1921 y actualmente participante de la Segunda División española. El propio club confirmó la operación y señaló que la transacción se encuentra pendiente de la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), según lo establecido por la Ley del Deporte.

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La llegada al Eldense representa el segundo club español adquirido por Messi en 2026, luego de la compra de la UE Cornellà, que compite en la Tercera RFEF. El conjunto de Alicante atraviesa actualmente la Segunda División y marcha en zona de descenso, mientras que la nueva propiedad plantea un proyecto de largo plazo orientado al desarrollo deportivo, institucional y social de la entidad.

De esta manera, Messi amplía su participación en distintos proyectos vinculados al fútbol. Además del Eldense y Cornellà, aparece vinculado a Deportivo LSM, proyecto que comparte con Luis Suárez en Uruguay, mientras que Leones de Rosario FC está ligado a su familia. También es copropietario del Inter Miami, donde continúa su carrera como futbolista.

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