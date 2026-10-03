Burkina Faso llegó este sábado a la Argentina apenas unas horas antes de enfrentar a la Selección de Lionel Scaloni en un amistoso que se disputará desde las 21 en el estadio Monumental.

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La delegación africana aterrizó en Ezeiza a las 15.43, poco más de cinco horas antes del comienzo del encuentro, después de un viaje de casi 12 horas desde Marruecos.

La llegada estuvo marcada por una serie de problemas logísticos. El vuelo que debía trasladar al plantel había sido cancelado sin previo aviso por la empresa encargada del avión, situación que obligó a retrasar el viaje.

La Federación de Burkina Faso reconoció además que las dificultades y los tiempos del traslado generaron reticencias entre algunos futbolistas. El seleccionado africano arribó con varias ausencias y una nómina que debió completarse con jugadores juveniles.

Pese a los inconvenientes, el partido fue ratificado y se jugará desde las 21 en el Monumental, que tendrá un 50% de aforo debido a una sanción que pesa sobre la Selección argentina.

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El equipo de Scaloni llega al encuentro después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba. Será el último compromiso de la Albiceleste antes del partido del martes frente a Benín, previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección.