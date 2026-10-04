Franco Colapinto completó una buena remontada y terminó 13° en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, disputado en el circuito de Sepang, en Malasia. El argentino largó desde el puesto 21 y avanzó ocho posiciones pese a las penalizaciones que arrastraba y a un complicado fin de semana para Alpine.

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La carrera comenzó con más de una hora y media de demora debido a la intensa lluvia y a problemas de software en las unidades de potencia. Una vez iniciada la competencia, Colapinto mostró un ritmo competitivo y fue ganando posiciones a medida que avanzaron las vueltas.

El piloto argentino llegó a marchar 12° y, en el tramo final, superó a Oliver Bearman para finalizar 13°. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 16°, por lo que Alpine volvió a quedarse sin sumar puntos.

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La victoria fue para Max Verstappen, quien consiguió su primer triunfo del año y el número 72 de su carrera. El piloto de Red Bull dominó la competencia y solamente cedió la punta durante su ingreso a boxes para cambiar neumáticos.

El podio lo completaron Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, quien protagonizó una destacada remontada con Ferrari. El británico había llegado a ubicarse 18° durante la carrera y finalmente terminó tercero. Fernando Alonso, por su parte, consiguió su mejor resultado de la temporada al finalizar octavo.

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Con estos resultados, Racing Bulls amplió su ventaja sobre Alpine en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Liam Lawson terminó séptimo y Lindblad décimo.

La Fórmula 1 tendrá continuidad la próxima semana con el Gran Premio de Singapur, tercera fecha consecutiva del calendario.

Fuente: TN

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