Aldosivi cayó 1 a 0 ante Huracán por la fecha 11 del torneo clausura en condición de visitante. En un partido parejo de principio a fin, el “Globo” aprovechó una de sus oportunidades para marcar la diferencia, mientras que el Aldosivi buscó reaccionar con un jugador menos pero se quedó con las manos vacías.

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En un primer tiempo sin muchas emociones, el conjunto de Parque Patricios encontró la ventaja desde los pies de Leandro Lescano, que tras un gran pase de Juan Bisanz, enganchó para su pierna hábil y con un gran remate cruzado, abrió el marcador.

A falta de 1 minuto para que finalice la primera parte, el goleador del “tiburón”, Andres Vombergar tuvo que ser reemplazado por Andrés Chávez por una molestia muscular.

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El defensor de Aldosivi, Joaquín Pombo, recibió la tarjeta roja y no podrá estar presente en el próximo encuentro que será clave para mantener la categoría.

Sobre el final del partido, Nicolás Gaitán desperdició un mano a mano clave que le habría permitido a Aldosivi rescatar un punto valioso a falta de cinco fechas para el cierre del torneo.

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El conjunto dirigido por Javier Sanguinetti se enfrentará el próximo viernes a las14:30 a Sarmiento de Junín en el estadio José María Minella por la fecha 12 del torneo clausura, en un partido fundamental para la permanencia.

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