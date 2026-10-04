Esteban Ribovics firmó una actuación contundente en el marco de la cartelera de UFC 332 celebrada en el Delta Center de Salt Lake. El salteño se impuso sobre el local King Green por nocaut técnico en el primer asalto, resolviendo el combate en apenas 4 minutos y 8 segundos.

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A pesar de la controversia generada en la previa por haber registrado un exceso de medio kilo sobre la balanza, situación por la que fue sancionado con la quita del 20% de su bolsa, el argentino impuso el ritmo de la pelea desde el inicio.

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Con una estrategia basada en la presión, golpes rectos y castigo a las piernas, Ribovics envió a Green a la lona en tres oportunidades antes de que el árbitro detuviera las acciones.

Con este triunfo, el representante argentino estiró su récord dentro de la empresa a 6 victorias y 2 derrotas desde su debut en 2023, consolidándose como uno de los peleadores con mayor volumen de golpes efectivos por minuto en su categoría.

Tras el combate, el salteño anticipó que se tomará un receso para contraer matrimonio antes de planificar su regreso al octágono.

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Fuente: TN

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